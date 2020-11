Elon Musk haalt nu ook Bill Gates in op lijst allerrijksten

De oprichter van Tesla was al heel rijk aan het begin van dit jaar. Musk had toen zo'n 28 miljard dollar. Nu is daar een slordige 100 miljard dollar (84 miljard euro) bij gekomen en bezit hij 127,9 miljard dollar.

Musk heeft circa 20 procent van de aandelen van elektrische autoproducent Tesla en hij profiteert volop van de koersexplosie van het aandeel sinds januari.