Takeaway-topmannen verzilveren 7 miljoen euro aan aandelen

Zowel Wissink als Gerbig verkochten sinds de beursgang van de maaltijdbezorger in 2016 al herhaaldelijk flinke aandeelpakketten.

Aandelenbezit

Na de huidige miljoenenverkoop bezitten de bestuurders overigens nog flinke belangen in het bedrijf. Gerbig heeft nog 310.000 aandelen Just Eat Takeaway over. Tegen de huidige koers is dat pakket zo'n 32 miljoen euro waard. Wissink bezit nog ruim 115.000 aandelen, met een huidige waarde van zo'n 12 miljoen euro.

Daarnaast hebben beide bestuurders nog een flinke pluk opties en voorwaardelijk toegekende aandelen.