Oliegigant BP maakt weer winst na eerder gigaverlies

BP wist in het derde kwartaal een zogeheten 'aangepaste winst voor vervangingskosten' van 100 miljoen dollar in de boeken te schrijven. Dat is voor het olieconcern de belangrijkste maatstaf voor het resultaat.

Kanttekeningen

Bij het winstcijfer zijn wel wat kanttekeningen te maken. In de eerste plaats is het zeker in vergelijking met het gigaverlies over het voorgaande kwartaal een zeer bescheiden plus. Toen bedroeg het verlies voor vervangingskosten 6,7 miljard dollar.