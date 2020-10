Hudson's Bay moet Nederlandse verhuurders miljoenen betalen

In Almere huurde het bedrijf tienduizend vierkante meter in een winkelcentrum van vastgoedgigant Unibail Rodamco. Daarvoor moet het ruim 1,3 miljoen euro betalen. En in Tilburg huurde het een winkel van Wereldhave, waarvoor het ruim 1,8 miljoen euro schuldig is.

'Schuld aan faillissement'

Tijdens de procedures stelde Hudson's Bay Company opnieuw dat de huurgarantie ongeldig is, omdat de Nederlandse verhuurders zich schuldig maakten aan kartelvorming. Het Canadese bedrijf ging zelfs zover te beweren dat Wereldhave en Unibail-Rodamco daarmee mede-schuldig zijn aan het faillissement.