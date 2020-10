Chipmachinemaker ASML profiteert van thuiswerkers

Onzekerheden

Niettemin zijn er ook onzekerheden waar ASML mee te maken heeft. Zo kan een traag herstel na de economische neergang door de coronapandemie uiteindelijk ook technologiebedrijven raken. Daarnaast spelen de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten een rol.

Zo legden de VS onlangs handelssancties op aan de grootste chipmaker van China, die ook klant is van ASML. Dit betekent volgens ASML dat directe leveringen van machines vanuit Nederland aan die Chinese klant kunnen doorgaan, maar dat voor directe leveringen van onderdelen vanuit de VS een exportvergunning nodig is.

Het gaat daarbij echter wel om machines van de 'oudere' generatie. Voor de export van EUV-machines wacht ASML nog altijd op een Nederlandse exportvergunning voor China.