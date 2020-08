Pechvogel bij Adyen grijpt naast optiewinst van 2 miljoen

Omdat de medewerkster niet het geld had om de belastingdienst te betalen, kon zij het grootste deel van haar opties niet uitoefenen. Overigens liep niet haar hele optiepakket waardeloos af. In 2007 had zij al eens een plukje kunnen verzilveren. En rond de beursgang kon zij uiteindelijk ook nog twee pakketjes te gelde maken.

Maar veruit het grootste deel van haar opties verliepen, en leverde de vrouw niets op. Daarop stapte zij naar de rechter met een miljoenenclaim op Adyen, omdat haar voormalig werkgever haar verkeerd zou hebben voorgelicht.

Fluiten naar miljoenen

De kantonrechter in Amsterdam vindt echter niet dat die schadeclaim terecht is.

Als de medewerkster vlak voor de beursgang was vertrokken, had zij de aandelen ook niet gelijk kunnen verkopen. Daar kon toen namelijk nog niet op de vrije markt in gehandeld worden. Ook vindt de rechter niet dat Adyen de vrouw verkeerd heeft voorgelicht.

De medewerkster kan dus fluiten naar haar miljoenenclaim, en moet opdraaien voor de juridische kosten.