ECB belooft nog eens 600 miljard extra coronasteun

750 miljard snel op

Bovendien wezen analisten er ook al op dat de 750 miljard euro die was gereserveerd voor aankopen onder PEPP, als in september of oktober op zou zijn, als er op hetzelfde tempo als nu wordt doorgekocht.

Als de ECB geen extra aankopen in het vooruitzicht zou stellen, zou dat voor onnodige onrust op de financiële markten kunnen zorgen, schreef ING-analist Carsten Brzeski al.