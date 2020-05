Aanbieders crypto's vanaf vandaag onder toezicht DNB

Zonder vergunning mogen bedrijven die geld omwisselen in crypto's of wallets aanbieden niet meer actief zijn in Nederland. Dat moet het veiliger maken voor consumenten om transacties in cryptomunten te doen.

De maatregel is ingevoerd om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. De wet komt voort uit de vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie.