Corona: Zoom net zoveel waard als zeven grootste vliegmaatschappijen

Door het coronavirus vliegen we bijna niet meer, maar we vergaderen wel massaal via videobellen. Dat is goed te zien op de beurs. Videobeldienst Zoom is inmiddels bijna net zoveel waard als de zeven grootste vliegmaatschappijen ter wereld bij elkaar opgeteld.

Air France-KLM verwacht in het tweede kwartaal slechts 5 procent van zijn totale vliegtuigcapaciteit te gebruiken en in het derde kwartaal maar zo'n 20 procent. Bij andere luchtvaartmaatschappijen is het beeld niet heel anders. Dat werkt door in de beurskoersen. Het aandeel Air France-KLM is sinds medio februari met ruim 60 procent gedaald. Zie ook: Koers Zoom-concurrent Pexip stijgt 40 procent bij beursgang Daling tussen de 50 en 70 procent Sommige concurrenten deden het minder slecht, zoals Lufthansa en het Amerikaanse Soutwest Airlines. Zij verloren in de afgelopen drie maanden 'slechts' de helft van hun beurswaarde. Het Amerikaanse United Airlines deed het juist slechter dan Air France-KLM, met een koersverlies van maar liefst 70 procent sinds medio februari. Koers Zoom met 90 procent gestegen Nee dan Zoom Video Communications (niet te verwarren met het obscure beursfondsje Zoom Technologies). Doordat veel mensen thuiswerken, of in de afgelopen weken hun huis niet of nauwelijks uitmochten, wordt er veel meer online vergaderd, onder meer via Zoom. De beurskoers van het bedrijf steeg met 91 procent. Daarmee is Zoom nu zo'n 49 miljard dollar waard (circa 45 miljard euro). Dat is net iets minder dan de omgerekend 48 miljard euro die de zeven grootste luchtvaartmaatschappijen nu op de beurs waard zijn. De koers van Zoom is flink gestegen, maar luchtvaartmaatschappijen gingen juist fors onderuit. © RTL Z