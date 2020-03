Dramatische dag op AEX, beurs zakt bijna 11 procent

De hele AEX krijgt in korte tijd flinke klappen te verwerken. "Er zijn tweehonderd punten vanaf gegaan in amper drie weken tijd. De afgelopen weken ging het hard omlaag en verloor de AEX bijna 30 procent. Het is een ongekend bloedbad."

De internationale beurzen openden vanmorgen vroeg met onrust en paniek nadat de Verenigde Staten een inreisverbod voor Europeanen afkondigden. De AEX kelderde met dik 5 procent en heeft vervolgens niet meer in het groen gestaan.

Positief en negatief scenario

Waar het heen gaat durft Schoenmaker niet te zeggen. "Het is een nieuw type crisis en hij is vrij nieuw. Dat betekent dat het ook snel weer goed zou kunnen gaan", zegt de beurscommentator. "In het meest positieve scenario maken we ons over een maand veel minder zorgen, zijn het aantal nieuwe besmettingen lager en veren we terug omhoog."

In het meest negatieve scenario is er sprake van een 'tweede ronde', zegt Schoenmaker. "We zien nu al winstwaarschuwingen, maar als het virus aan blijft houden zien we het terug in de cijfers en volgen er vacature- en investeringsstops. Dan kan op enig moment het virus wel bedwongen worden, maar er kan zo een sneeuwbaleffect optreden en dan rol je zo een klassieke recessie in. Dat zou ook niet vreemd zijn", zegt hij.