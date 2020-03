Heeft de onverwachte rentestap van de Fed zin?

'Je weet niet wat je doet'

Volgens Powell moet een centrale bank alle instrumenten die ze voorhanden hebben gebruiken. Hij benadrukte vandaag dat de economie het eigenlijk vrij goed doet, maar dat de Fed niet zal aarzelen om dit soort stappen te nemen.

Of dat echt gaat helpen is nooit zeker. Je kan pas achteraf vaststellen of de economie schade heeft opgelopen of goed herstelt.

De stap zorgt bij beurscommentator Durk Veenstra in ieder geval voor verbazing. "Dat de Fed het nu doet, zegt dat ze nog wel meer zien aankomen", zegt hij. "Meestal handelt een centrale bank achteraf. Dan weten ze wat er aan de hand is en ondernemen ze dan pas actie. Het is nu een beetje alsof je met een blinddoek op zo'n pinata slaat: je weet niet wat je doet."

Signaal afgeven: wij staan klaar

"De Fed wil de zorgen voor zijn door heel pro-actief te reageren", zegt macro-econoom Bert Colijn van ING. "De echte economische impact is nog niet zo groot in Amerika, het is vooral een belangrijk punt dat er gemaakt wordt. De Fed wil een signaal afgeven: kijk, wij staan klaar om snel te reageren en wij laten de economie wel draaien."

Doorgaans zijn centrale banken wat voorzichter van aard, zegt Colijn. "Ze zijn meestal trager, dus dat ze nu handelen geeft aan dat ze heel voorzichtig zijn. De centrale bank wil duidelijk laten zien dat ze on top of things zijn."

Dat is wat er nu ook wordt gedaan, legt de macro-econoom uit. "Er is veel onzekerheid op de aandelenmarkten en het is belangrijk om nu vertrouwen te winnen", zegt Colijn.