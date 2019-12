AEX sluit voor het eerst sinds 2001 boven 600 punten

Tot nu toe is 2019 een mooi jaar op de beurs. In januari 2018 opende de AEX onder de 488 punten, om op 18 januari door de 500 punten te gaan. "Tot het einde van het jaar ziet het er goed uit op de beurs", zegt beurscommentator Jacob Schoenmaker.

December is vaak een goede maand, zegt hij. "Het petje - met daarop '600' - dat ik op heb, kreeg ik gisteren van de Sint. Mooi dat dat vandaag op kon."

"Van een sterk cijfer word ik wel blij", zegt Schoenmaker. "Eerder dit jaar was er een rally uit zwakte, deze is echt uit kracht. Hopelijk halen we de 700 nog een keer. Dan trek ik de champagne open op camera", zegt Schoenmaker lachend. Wel alcoholvrije, voegt hij toe: "Ik ben geheelonthouder."

Hoogste punt in bijna 20 jaar

Het hoogste punt dat de AEX ooit bereikte was 701,56 punten. Dat was op 4 september 2000. Een dag erna tikte de graadmeter even de 703,18 punten aan, maar daar werd niet op gesloten.