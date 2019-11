ASML mag duurste machines niet verkopen aan China

Slachtoffer van de handelsoorlog

Naast het ontbreken van de benodigde licentie is ASML volgens de Nikkei Asian Review ook het slachtoffer van de handelsoorlog tussen de VS en China. Het bedrijf zou vrezen voor sancties uit de VS als het levert aan Chinese bedrijven.

De VS zet bedrijven onder druk die leveren aan Chinese bedrijven die samenwerken met techbedrijf Huawei. ASML heeft meerdere klanten die chips maken voor Huawei.

Dat bedrijf is door de VS op een zwarte lijst geplaatst. Amerikaanse bedrijven mogen alleen met expliciete toestemming zakendoen met Huawei. Daarvan zou ook ASML de dupe kunnen zijn, omdat de chipmachinemaker ook een Amerikaanse tak heeft.

ASML wil niets kwijt over bestellingen van of leveringen aan individuele klanten, omdat dat strategisch gevoelige informatie is.