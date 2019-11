AEX sluit op hoogste stand van dit jaar

PostNL krijgt afstraffing

In de MidKap stond PostNL onderaan met een min van 4,5 procent. De overname van rivaal Sandd drukte duidelijk op de resultaten van de postbezorger. PostNL liet tevens weten zijn posttarieven volgend jaar te verhogen.

Hoewel het goed gaat met de AEX, staat de index nog niet op het hoogste punt ooit. Dat was in september 2000, toen de AEX eindigde op 701,56 punten. Een dag later werd overdag zelfs een stand van 703,8 punten bereikt. Daar zijn we nog wel een stuk vandaan: het scheelt nog 20 procent.

