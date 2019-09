Fiets met abonnement: wordt de beursgang van Peleton een succes?

Fiets + abonnement

Een fiets van Peloton koop je los (2245 dollar, ex btw), of je lost hem in 39 maanden af, waarbij je 58 dollar per maand, exclusief btw, betaalt. Maar dan ben je er nog niet.

Want je moet ook een abonnement nemen van 39 dollar per maand. Met dat abonnement krijg je toegang tot de groepstrainingen die live gestreamd worden naar de tablet op je fiets. Het idee van de lessen is dat de groep deelnemers tijdens het fietsen wordt aangemoedigd door een schreeuwende trainer.

Naast de fiets verkoopt Peloton ook een loopband, uitgerust met tablet en een abonnement om de lessen te kunnen streamen. Tot nu toe zijn de diensten beschikbaar in de VS, Canada en Groot-Brittannië. Deze winter wil Peloton ook in Duitsland de markt op.