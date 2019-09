Fed-baas: geen recessie, wel risico's voor economie

Op 17 en 18 september komen beleidsmakers bijeen. Eind juli verlaagde de Federal Reserve voor het eerst in tien jaar de rente. Sinds 2015 ging die rente juist steeds omhoog, maar in juli werd de rente met 25 basispunten - een kwart procent - verlaagd.

De laatste keer dat dat gebeurde was in 2008. Toen werd de rente in meerdere stappen tot bijna nul verlaagd in verband met de financiële crisis. De rentestappen omhoog waren juist bedoeld om de tarieven weer op het niveau van voor de crisis te krijgen.

Op dit moment gaat het vrij goed met de Verenigde Staten. Het land zit in de langste periode van economische groei ooit en de werkloosheid is laag.