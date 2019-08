'Plannen 'grootste beursgang ooit' van Saudi Aramco uit de kast gehaald'

2000 miljard dollar

Kroonprins Bin Salman verwachtte eerder dat het bedrijf meer dan 2 biljoen dollar waard zou zijn. Dat is ruim het dubbele van Apple. Over de uiteindelijke waarde verschillen analisten van mening. Sommigen gaan uit van ongeveer 1 biljoen dollar, anderen van 4 biljoen. Het is in ieder geval veel.

Kredietbeoordelaar Fitch berekende begin dit jaar dat de olieproducent 224 miljard dollar (199 miljard euro) winst had gemaakt in 2018. De operationele winst van Apple was 82 miljard dollar, ExxonMobil maakte 40 miljard dollar winst.

Volgens de Wall Street Journal wordt het beursgangproces nu versneld omdat de markten positief reageren op het bedrijf. Daarnaast zouden de regering denken dat de internationale woede over de moord op Jamal Kashoggi aan het afnemen is.