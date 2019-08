Te veel lood in auto-onderdelen Continental

Minder lood gebruiken

De onderdelen, voornamelijk printplaten, zitten wereldwijd in miljoenen auto’s van vrijwel alle verschillende merken die gebouwd zijn na 2013, al komt de meerderheid uit 2016. Volgens het bedrijf heeft het de toegestane waarden zeer beperkt overschreden.

Continental kocht de onderdelen, voornamelijk printplaten, op zijn beurt in bij een Chinees bedrijf, maar steekt de hand in eigen boezem: "Het is onze eigen fout. We hebben de wettelijke eisen genegeerd. We zullen dus geen stappen zetten tegen de toeleverancier."

De fabrikant zegt toe onmiddellijk minder lood te gaan gebruiken en ruim onder de wettelijke norm te gaan zitten. Volgens het bedrijf wordt de introductie van nieuwe modellen niet in gevaar gebracht.