Britse regering werkt aan no deal-noodfonds voor bedrijven na brexit

Economie krimpt

In het zwartste scenario - geen deal, geen immigratieakkoord - zal het bruto binnenlands product in 2034 bijna 11 procent lager uitvallen dan wanneer de Britten wel lid van de EU zouden blijven.

Gisteren werd bekend dat de Britse economie in het tweede kwartaal is gekrompen. Dat is voor het eerst sinds 2012. De daling valt zwaarder uit dan analisten hadden verwacht. De slechte cijfers werden vooral veroorzaakt doordat Britse fabrieken minder produceerden. De dienstensector groeide nog, maar niet voldoende om de krimp op te vangen.