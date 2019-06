Curator Perry Sport opnieuw slaags met banken, over 30 miljoen

Opbrengsten

In dat verslag schrijft Van Hees dat er weer onenigheid met de banken is ontstaan, vooral over de verdeling van de opbrengsten van de failliete boedel. Eind vorig jaar blijken de banken de curator voor de rechter te hebben gesleept. Van Hees bracht daarbij een tegenclaim uit.

De onenigheid over de opbrengsten hangt samen met betwiste pandrechten, licht Van Hees toe. Volgens de curator namen de banken vóór het faillissement onterecht delen van het bedrijf in onderpand. "Het gebeurt vaak dat de banken van alles in onderpand nemen, maar als curator kijken wij daar altijd kritisch naar."