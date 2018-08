Beroerd vooruitzicht voor Turkije: 'Beleid Erdogan economisch risico'

De economische vooruitzichten voor Turkije worden met de dag slechter. Twee vooraanstaande kredietbeoordelaars hebben hun waardering voor Turkse staatsleningen verder naar beneden bijgesteld en de kans is aanzienlijk dat het daar niet bij blijft.

De kredietbeoordelaars, Moody's en Standard and Poor's, maken inschattingen van de kans dat een land een lening niet, of gedeeltelijk niet kan terugbetalen in de toekomst. Door de economische en politieke crisis in Turkije is die kans toegenomen.

Macht Erdogan gevaar voor economie

Moody's noemt de machtsconcentratie bij president Erdogan sinds de laatste verkiezingen specifiek als een gevaar voor de Turkse economie. Sindsdien bepaalt hij persoonlijk wie de voorzitter van de centrale bank wordt en benoemt hij ook de andere belangrijke leden die het beleid bepalen.

De vrees is dat daardoor de onafhankelijkheid van de centrale bank in gevaar komt, en dat beslissingen over bijvoorbeeld het verhogen van de rente niet worden gemaakt op basis van economische afwegingen, maar op basis van de grillen van de politiek.

Verder ziet Moody's dat de publieke instituten verzwakt worden en de onvoorspelbaarheid van het beleid toeneemt in het land.

Volgend jaar recessie

Bij S&P verwachten ze zelfs dat Turkije volgend jaar in een recessie belandt. Ook zij kwamen dus met een afwaardering van de Turkse kredietwaardigheid. En een lage kredietwaardigheid is iets om wakker van te liggen.

Veel beleggers, zeker institutionele beleggers als pensioenfondsen, mijden staatsobligaties met een hoog risico. Dat zorgt ervoor dat er steeds minder partijen zijn die geld willen uitlenen aan Turkije en dat zorgt er weer voor dat het land nog hogere rentes moet bieden op de staatsobligaties. Dat is extreem duur en maakt de kans op wanbetalingen weer alleen maar groter.

Lira keldert

De afwaarderingen zijn de zoveelste tik voor de economie van het land dit jaar. Sinds januari is de munt, de lira, al bijna 40 procent van zijn waarde verloren ten opzichte van de dollar en de inflatie neemt hard toe.

Dat maakt het leven voor de Turken in een klap veel duurder.

Conflicten met de VS

Daarnaast is het land ook nog verwikkeld in een politiek conflict met de VS over de Amerikaanse predikant Andrew Brunson. Hij zit vast in Turkije op verdenking van spionage, maar de Amerikanen eisen zijn vrijlating.

Als vergelding daarvoor heeft de Amerikaanse president Trump economische sancties aan het land opgelegd. De Turken hebben op hun beurt ook weer tegenmaatregelen genomen.