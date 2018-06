Belastingdienst meldt 1275 datalekken, 84 met 'hoog risico'

Bij de melddesk datalekken van de Belastingdienst zijn vorig jaar 1275 meldingen geregistreerd. Daarvan werden er 225 direct doorgestuurd naar de Autoriteit Persoonsgegevens. In 84 gevallen ging het om incidenten met 'een hoog risico voor de rechten en vrijheden' voor de betrokkenen.

Dat blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris Menno Snel van Financiën op Kamervragen, die waren ingediend door kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). Hij wilde weten hoe ver de Belastingdienst was met het invoeren van de nieuwe privacywet AVG.

Volgens een woordvoerder van Snel gaan de 84 meldingen met hoog risico over zaken die burgers direct raken. "Er moet dan wel wat aan de hand zijn." Als voorbeeld noemt hij een postzak die zoekraakt met daarin blauwe enveloppen waarop inkomensgegevens van mensen staan. Of gegevens die naar de verkeerde persoon worden gestuurd. De betrokkenen zijn overigens allemaal direct ingelicht.

Uit de antwoorden blijkt ook dat de fiscus nog niet klaar is voor de privacywet, die op 25 mei in is gegaan. Inwoners van de EU kunnen sindsdien opvragen wat voor gegevens er over hen bekend zijn bij elk bedrijf, website of overheidsinstantie. Die moeten bovendien in duidelijke taal laten weten hoe ze de data gebruiken, hoe lang de gegevens bewaard worden en hoe de data wordt beveiligd.

Fiscus neemt jaar de tijd

Van de Belastingdienst was al bekend dat het de deadline van 25 mei niet ging halen. Het streven is nu om 25 mei volgend jaar de boel op orde te hebben. Naleving van de AVG, zo stelt Snel in de brief met antwoorden, 'is echter geen statisch gegeven, maar een continu proces'.

De Belastingdienst voldoet op een aantal punten nog niet aan de nieuwe wet. Zo heeft het een achterstand bij het schonen van gegevensbestanden (waarin onder meer persoonsgegevens staan). Ook het gebruik van camerabeelden voor het toezicht op de motorrijtuigenbelasting wordt genoemd.

Kentekenfoto's niet allemaal vernietigd

Vorig jaar bleek dat de fiscus jarenlang, tegen de wet in, miljoenen privacygevoelige kentekenfoto's bewaarde op verkeerde computerssystemen. De Hoge Raad verbood toen het verzamelen en gebruiken van kentekenfoto's. Die camerabeelden hadden allemaal automatisch vernietigd moeten worden. Dat is niet gebeurd en moet dus nog wel gebeuren.

De Belastingdienst zegt hier zelf over in de rapportage over de tweede helft van 2017: "De decentraal opgeslagen bestanden zijn voor zover dit mogelijk was geautomatiseerd vernietigd. De Belastingdienst heeft organisatorische maatregelen getroffen om verder gebruik van de decentrale gegevens die niet geautomatiseerd konden worden vernietigd, te voorkomen."

'Belastingdienst verliest gezag'

Kamerlid Omtzigt noemt de antwoorden van Snel allerminst bevredigend. "De Belastingdienst verliest behoorlijk aan gezag bij handhaving. Zelf houdt het iedereen aan de wet, desnoods met sterke arm. Ook legt de Belastingdienst boetes op, soms al een paar dagen nadat te laat aangifte is gedaan." En nu heeft het dus de zaken zelf niet op orde, stelt hij.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dat toezicht houdt op het gebruik van persoonsgegevens door organisaties, zal de tweede helft van juni met de Belastingdienst in gesprek gaan over naleving van de AVG en andere privacygerelateerde onderwerpen.

Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens

Het startte drie jaar geleden onderzoek bij de Belastingdienst naar adresregistratie bij toeslagen, het gebruik van gegevens bij de afdeling Data & Analytics van de Belastingdienst en het btw-identificatienummer voor ondernemers waarin het burgerservicenummer in is opgenomen.

Omtzigt: "Ik wil graag weten van de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer we deze onderzoeksrapporten eens kunnen verwachten. En ik wil nadere uitleg van de regering hoe het zover heeft kunnen komen."

De AP is gevraagd om een reactie maar was niet in staat om die direct te geven.