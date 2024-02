The Body Shop België failliet, kaartenhuis stort verder in

Body Shop in notendop

The Body Shop werd in 1976 opgericht door de duurzame onderneemster Anita Roddick. In 2006 verkocht zij de destijds succesvolle winkelketen aan de Franse cosmeticagigant L‘Oreal. Elf jaar later kwam bedrijf in handen van het Braziliaanse Natura Cosmeticos.

Onder de Brazilianen keerde The Body Shop weer terug naar zijn roots, met veel aandacht voor duurzaamheid en politieke stellingnames. Maar daarmee keerde het succes uit de eerste decennia niet terug.

Eind vorig jaar verkocht Natura de winkelketen voor een appel en een ei aan de Duitse investeerder Aurelius. Die beloofde aanvankelijk nog nieuw leven in The Body Shop te blazen. In werkelijkheid koersten de Duitsers in sneltreinvaart aan op een keiharde sanering.