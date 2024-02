Hippe modeboetiek We Are Labels sluit deel vestigingen

Opmerkelijk is dat We Are Labels de laatste jaren het juist heel goed leek te doen. Zo sloot het bedrijf begin 2020 zelfbewust zijn webwinkel, omdat het daar te weinig mee verdiende. En de afgelopen jaren sloot de keten juist kleinere winkels, om te verhuizen naar grotere en luxere vestigingen.

Groter en luxer

Dat gebeurde onder meer in Den Haag, waar een nieuwe vestiging in de chique winkelgalerij De Passage in de herfst van 2022 openging. Een jaar eerder had de keten nog een mooie nieuwe winkel in een monumentaal pand in Utrecht geopend. Ook waren er plannen voor een eerste vestiging in Maastricht.

Nu blijken dus die gloednieuwe winkels in Utrecht en Den Haag te zijn gesloten. Ook de vestigingen in Rotterdam en Amstelveen gingen dicht. Volgens Broeke liep het huurcontract van die twee laatste winkels af, maar moesten de Haagse en Utrechtse huurcontracten worden afgekocht.