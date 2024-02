Ritual lijkt te veel op Rituals: The Body Shop schuldig aan na-apen

Een van die concurrenten is Rituals, een voormalig Unilever-merk dat in 2000 werd verzelfstandigd door de Nederlandse ondernemer Raymond Cloosterman. Rituals telt inmiddels 850 eigen winkels en 2500 verkooppunten in winkels van derden wereldwijd.

Spa of the World

Uit de recent openbaar geworden uitspraak blijkt hoezeer The Body Shop achterop was geraakt bij Rituals. In 2015 introduceerde het cosmeticabedrijf een nieuwe huidverzorgingslijn onder de naam Spa of the World, in de Benelux onder de naam Secrets of the World.