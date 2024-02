Kwakkelende winkelketen Blokker staat te koop

Dat is exclusief de verliezen van het distributiecentrum in Geldermalsen, dat sinds de faillissementen van koopjesketen Big Bazar en elektronicaketen BCC vorig jaar kampt met overcapaciteit. Ook het distributiecentrum, dat brutoverlies van 5 miljoen draaide, staat in de etalage.

Bovendien geven de brutoverliezen nog een geflatteerd beeld van de situatie. Van die bedragen moet het bedrijf namelijk ook nog de rentelasten, belastingen en afschrijvingen betalen. Volgens Stapert gaat het 'onderliggend heel goed' met Blokker. Hij wil niets kwijt over de vraagprijs.

Opmerkelijk

De verkooppoging is opmerkelijk gezien eerdere ontkenningen van het retailconcern. In oktober benadrukte eigenaar Michiel Witteveen van Mirage in een interview met RTL Z dat de verkoop van Blokker voorlopig niet op de agenda stond. "Mensen denken dat Blokker al te koop staat, maar dat is niet zo. Daar heb ik helemaal geen haast mee."