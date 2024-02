Vergane glorie; iconische meubelmaker Pastoe failliet

Pastoe vierde in 2013 zijn honderdjarige bestaan met een overzichtstentoonstelling in de Kunsthal in Rotterdam. Elf jaar later valt misschien het doek. Vorige week woensdag kreeg de meubelmaker uitstel van betaling, vlak voor het weekend volgde het faillissement.

Schuldenberg

Curator Bas van Dijen was vanochtend nog niet bereikbaar voor commentaar. In het FD zegt hij nog niets te kunnen zeggen over de precieze oorzaken van het faillissement, afgezien van het bestaan van 'een flinke schuldenberg'.