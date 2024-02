Zo raakte The Body Shop in Nederland aan de rand van de afgrond

Ook de woordvoerder voor de Benelux Nicky Ruisch en directeur Hugues Laurençon, die sinds 2019 de scepter zwaait over de Nederlandse winkels, reageren niet op verzoeken om een toelichting.

Winkelpersoneel van The Body Shop in Amsterdam, Den Haag en Enschede zegt dat de vestigingen in Nederland ondanks de problemen in het buitenland openblijven. Volgens een medewerkster van de vestiging in de Kalverstraat in Amsterdam is het hier 'business as usual'.

De klad erin

Of dat echt zo is? Dat is nog maar de vraag. The Body Shop was decennialang een klinkend succes. Maar sinds de winkelketen in 2006 werd overgenomen door het Franse L’Oreal zit de klad erin. Ook nieuwe Braziliaanse en Duitse eigenaren wisten het lek niet boven te krijgen. Integendeel, begin vorige week vroeg de Britse tak van het bedrijf het faillissement aan.