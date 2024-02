Nederlandse webwinkel The Body Shop dicht na dreigend bankroet moeder

In 2020 zei de Fransman dat hij 5 tot 10 nieuwe winkels in Nederland wilde openen. In de jaren ervoor had de The Body Shop hier juist winkels gesloten, bijvoorbeeld in Almere, Amsterdam Buitenveldert, Den Bosch en Zwolle.

Die nieuwe winkels kwamen er niet. In plaats daarvan daalde het aantal Nederlandse vestigingen van 33 destijds, tot het volgens de woordvoerster huidige aantal van 27. Er zouden zo'n 150 mensen voor The Body Shop in Nederland werken.