Laatste winkels van schoenmakersketen Dr. Shoe failliet

"Nadeel is wel dat ik mij op mijn leeftijd weer in de schulden moet steken. Ik heb vroeger eigen bedrijven gehad, maar ben nu 62 en vond het wel lekker om van de schulden af te zijn."

Mensen willen kwaliteit

Onder welke naam hij de winkel dan zal voortzetten, maakt hem niet veel uit. "Officieel heet deze vestiging Dr. Shoe, maar hij staat in de volksmond bekend als schoenmakerij IJburg. Misschien maak ik er wel vakschoenmakerij van, want mensen willen tegenwoordig echt kwaliteit. Dat is anders dan vroeger, toen het toch vooral veel 'hakken tikken' was."

Als Doets inderdaad zelfstandig met de winkel verder wil, moet hij aan de bak. "De curator is hier vanmorgen geweest. Dat was een aardige man, maar die moet natuurlijk ook zijn centen hebben. Ik heb zes weken de tijd."