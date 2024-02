Dierspecialist failliet, winkeliers willen keten voortzetten

Dat Mezza aan de investering in Dierspecialist hoopte te verdienen, erkent hij. "Natuurlijk, wij zijn investeerders. Als we een bedrijf redden, willen we daarmee ook waarde creëren. Daar is niets mis mee. Wij dachten dat we jarenlang aan Dierspecialist konden bouwen, want er zitten heel goede ondernemers. Wij werden vorig jaar echter geconfronteerd met teruglopende omzetten, waardoor het niet is gelukt."

Dominostenen

Uiteindelijk leidde de jarenlange neergang van Dierspecialist tot de ondergang. Eind november viel de eerste dominosteen, met het faillissement van groothandel Van Ree. Medio januari volgde het bankroet van moederbedrijf Target Pets Holding.