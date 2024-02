Shoeby voorkomt faillissement dankzij akkoord schuldeisers

Dat is volgens Shoeby gisteren gebeurd. "We zijn trots op de afgelopen maanden, waarin we in goed overleg met onze crediteuren tot dit akkoord zijn gekomen", zegt topman Mitch van Deursen in het persbericht.

Niet iedereen blij

Dat de deal nog wel langs de rechter moest, toont aan dat niet alle crediteuren ermee akkoord gingen. Sinds kort is het echter onder voorwaarden mogelijk om een schuldenakkoord op te leggen aan dwarsliggers, om te voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven failliet gaan.