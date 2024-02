Toch weer miljoenenverlies voor Blokker, ondanks belofte break-even

Het mega-magazijn werkte namelijk ook voor de winkelketens Big Bazar en BCC, die in september failliet gingen. Uit het curatorenverslag van Big Bazar bleek begin deze week wel dat Mirage de voorraden van de koopjesketen in onderpand had, als dekking voor onbetaalde rekeningen. Maar het is onzeker of dat afdoende was, of dat er extra afschrijvingen op de failliete klanten nodig zijn.

Nieuw kapitaal

De aanhoudende verliezen zijn niet het enige slechte nieuws voor huishoudketen Blokker. Vorige week erkende moederconcern Mirage dat het als gevolg van de mislukte verkoop van zusterbedrijf Intertoys op zoek moet naar nieuw kapitaal.