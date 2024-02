Modeplatform Manufy wilde 'duurzame Alibaba' worden, is nu failliet

Daarna wist Manufy groeikapitaal van investeerders op te halen. In de zomer van 2021 werd er met een gelikt filmpje via crowdfunder Symbid ruim een kwart miljoen euro binnengehaald, en in 2022 volgde een tweede ronde waarbij het bedrijf een half miljoen wilde aantrekken. In totaal zou er afgelopen jaren ruim één miljoen euro in het bedrijf zijn geïnvesteerd.

Tegenhanger Alibaba

De ambities waren groot. Manufy moest de duurzame tegenhanger worden van de Chinese marktplaats Alibaba, zei de vierde mede-oprichter René van Doren in het jaar van de oprichting.