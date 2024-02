Verkoop Intertoys mislukt, Blokker-concern op zwart zaad

Dat zegt topman Ynse Stapert tegen RTL Z in een toelichting op de vandaag gepresenteerde jaarcijfers over 2022. "De verkoop van Intertoys is inderdaad afgeketst, en we wachten nu twaalf maanden voordat we daar opnieuw naar gaan kijken."

Omzet stabiel

Waarom Mirage Retail Group (MRG) de speelgoedketen niet kon slijten en hoeveel geld het nu nodig heeft om het hoofd boven water te houden, wil hij niet zeggen. "Ik wil het voorlopig even laten bij het persbericht, dat wij vandaag hebben uitgestuurd."