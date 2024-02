Perry Sport en Sprinter boekten voor bankroet 36 miljoen euro verlies

Dat blijkt uit berekeningen door RTL Z op basis van het eerste faillissementsverslag van curator Kees van de Meent. Begin december gingen de sportwinkels op de fles.

Ingreep eigenaar

Ook daarvóór al schreven de winkelketens rode cijfers. In augustus bleek dat het Nederlandse moederbedrijf Sports Unlimited Retail in 2021 zo'n 8,9 miljoen verlies had geleden, op een omzet van 95 miljoen euro.