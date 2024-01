Blokker verzelfstandigt megamagazijn; zoekt nieuwe klanten

Bestuurders Michiel Witteveen en Ynse Stapert van MRG konden vanochtend nog niet zeggen waarom de verzelfstandiging van de logistieke tak van Blokker noodzakelijk is. Ook vragen over hoe groot de overcapaciteit is, en over de winstgevendheid van het logistieke bedrijf werden nog niet beantwoord.

Voordelen

Retailanalist Dirk Mulder van ING Bank ziet wel de logica van de verzelfstandiging. "Gezien de huidige strategie van Mirage Retail Group is het niet zo'n hele vreemde stap. Het bedrijf kondigde afgelopen zomer aan activiteiten te verkopen. Daar lijkt dit goed in te passen."