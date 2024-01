Redding wankelende modeketen Shoeby stap dichterbij

Nu, vijf maanden later, zijn volgens Schoenmaker 'belangrijke stappen' in die richting gezet. Shoeby heeft een voorstel voor een schuldsanering opgesteld, en vóór de kerst voorgelegd aan de schuldeisers. "De stemprocedure is inmiddels afgerond, en we gaan nu de laatste fase van het whoa-traject in", aldus de marketingmanager.

"Dat betekent dat het plan door de rechter moet worden bekrachtigd. We zien de laatste fase met veel vertrouwen tegemoet."

Geld kwijt

Welk percentage van hun tegoeden de schuldeisers in de voorgestelde deal zullen kwijtraken, wil Shoeby niet zeggen. Of de stemming vorige maand ook tegenstemmers opleverde, wil het bedrijf evenmin kwijt. "Over de inhoud van het voorstel kan ik inhoudelijk geen mededelingen doen. Het traject is immers nog niet afgerond."