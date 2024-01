Nieuwe topman voor Blokker en Intertoys: wie is Ynse Stapert?

Daar hing hij niet alleen zoals de meeste studenten boven de boeken en in de kroeg, maar toonde hij via bestuurlijke functies ook maatschappelijk engagement. Zo vervulde hij in 1992, als vijfdejaars rechtenstudent, een jaar het voorzitterschap van het Interuniversitair Studentenoverleg. Die organisatie komt op voor de belangen van studenten aan universiteiten en hogescholen.

Advocaat

In 1993 werd Stapert beëdigd als advocaat. Het curriculum vitae op zijn LinkedIn-pagina vertoont een gat voor de daaropvolgende acht jaar. Navraag bij hem leert dat hij in die periode advocaat was 'bij drie verschillende kantoren met een brede civiele praktijk'.