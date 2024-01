Doorstart voor klein deel winkels Perry Sport en Aktiesport

Wat is Fraser?

De nieuwe eigenaar van de Nederlandse sportwinkelwinkels is een bekende naam op de Britse retailmarkt. Frasers Group werd in 1982 onder de naam Sports Direct opgericht door ondernemer Mike Ashley. In de jaren negentig had hij het bedrijf al uitgebouwd tot keten van ruim honderd winkels.

In 2018 nam het bedrijf de noodlijdende warenhuisketen House of Fraser over. Tegenwoordig werken er zo’n 30.000 mensen voor het winkelbedrijf. Oprichter Ashley vertrok in 2022 als topman.

Vorig jaar nam Fraser Group nog 34 Duitse sportwinkels van SportScheck over. Ook kocht het een aantal modemerken van concurrent JD Sports, dat tot voor kort dus ook de eigenaar was Perry Sport, Aktiesport en Sprinter.

Pikant detail: na het eerste faillissement van Perry Sport en Aktiesport in 2016 werd het Britse bedrijf (toen nog Sports Direct geheten) genoemd als mogelijke koper de Nederlandse winkels. Uiteindelijk nam het destijds echter alleen de Belgische tak over.