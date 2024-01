Nederlandse winkels van Brits schoenenmerk Clarks failliet

Clarks is een gerenommeerde Britse schoenenproducent met ruim duizend winkels wereldwijd. Ook het Britse bedrijf kwam door de coronacrisis in de problemen. In 2021 werd Clarks gered door een kapitaalinjectie van 100 miljoen Britse pond (116 miljoen euro) van het Chinese LionRock Capital.

In ruil voor dat geld kreeg de Chinese investeerder een meerderheidsbelang in Clarks. LionRock is in Europa vooral bekend als minderheidsaandeelhouder in de Italiaanse voetbalclub Inter Milan.

Doorstart

Op het oog lijken er mogelijkheden door een doorstart van de failliete Nederlandse Clarks-vestigingen onder een nieuwe eigenaar. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als het Britse Clarks de winkels zelf zou gaan uitbaten.