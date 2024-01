Luchtvaartinvesteerder: 'Groot elektrisch vliegtuig kan wel'

'Scepsis valt mee'

Vorig jaar ging de ontwikkelaar van zonneauto Lightyear failliet, waarin in tien jaar ruim 200 miljoen was gestoken. Elektrisch vliegen op enige schaal van betekenis lijkt nog minder kansrijk. Ontmoeten jullie niet veel scepsis over jullie plannen?

Rosen Jacobson: "Dat valt eigenlijk wel mee. Aanvankelijk was er ook veel scepsis over elektrisch rijden, maar die markt is inmiddels al ver ontwikkeld. Elektrisch vliegen gaat daar ook komen. Wij merken dat er tegenwoordig ontzettend veel animo en interesse is om ook de elektrische luchtvaart te ontwikkelen. Dat betreft niet alleen de ontwikkeling van het vliegtuig zelf, maar ook die van de batterij. Oplossingen zijn echt nodig, als bijdrage aan het behalen van klimaatdoelen."

Uw vader probeerde jarenlang met bestaande technologie weer Fokkers te bouwen. Die plannen mislukten. Zeggen mensen nooit, daar zijn ze weer met een nieuw luchtkasteel?

"Nee, eigenlijk het tegenovergestelde. De naam Fokker is nog steeds ontzettend krachtig. Er bestaan nog steeds Fokker-bedrijven, zoals Fokker Services dat sinds 2021 bij ons hoort. Helaas is het nooit gelukt om onze bouwplannen voor Fokker van de grond te trekken. Maar wij hebben het gevoel dat de timing nu veel beter is dan toen. Als gevolg van de klimaatdoelen en de noodzaak voor emissievrij vliegen, is er nu een enorme druk om de luchtvaart te veranderen. Nu is het momentum heel sterk om een duurzaam vliegtuig te bouwen. En al die eerdere jaren van ontwikkelen van programma's geeft ons nu een positie waarin wij een mooie kans hebben om het bouwen van een vliegtuig weer naar Nederland te halen."

Voelt dit project ook als een eerbetoon aan uw vader?

"Jazeker. Ik ben redelijk nuchter, en zie dit in de eerste plaats wel als iets zakelijks. Panta is een investeringsmaatschappij, en er zit gewoon heel veel potentie in om het zakelijk succesvol te maken. Maar het zou natuurlijk wel een bonus zijn als dit lukt. Er is onder mijn vader heel veel waarde gecreëerd. Als ik dat verder kan brengen naar iets waardevols, dan is dat voor mij zeker ook persoonlijk iets bijzonders."