Curatoren weken te laat met bevindingen failliet BCC

Dat is opmerkelijk, want inmiddels is al veel over de eerste stappen van de afwikkeling van het faillissement bekend geworden. Zo meldde RTL Z eerder dat de curatoren geen doorstart konden regelen voor BCC, en dat slechts een beperkt aantal winkels en personeelsleden wordt overgenomen door bedrijven als Mediamarkt en Coolblue.

Pensioenpremies

Ook blijkt BCC miljoenen aan pensioenpremies voor het personeel niet te hebben afgedragen. Volgens directeur Caspar Klinkhamer van BCC en eigenaar Michiel Witteveen van moederbedrijf Mirage Retail Group is het Pensioenfonds Detailhandel daarvoor verantwoordelijk.