Opnieuw gigaverlies voor groothandel Makro: min 49 miljoen euro

"Het stabiliseren van de kosten en het verhogen van de omzet moet resulteren in de verbetering van het resultaat in de komende financiële jaren", schrijft algemeen directeur Andries Govaert in het verslag.

Opnieuw verlies

Maar voorlopig leidt dat nog niet tot winst. Ondanks de omzetstijging stond er onderaan de streep dus opnieuw een verlies, van 49 miljoen euro. Weliswaar komt het verlies 19 miljoen euro lager uit dan het jaar ervoor, maar echt een sterk resultaat is het niet.