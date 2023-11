Miljoenenverliezen en verdwenen Mercedes bij failliet Big Bazar

"HeIaas is met de overgang van KMPG vanuit de Mirage groep naar Flint een en ander met het aanleveren van gegevens niet helemaal goed gegaan dan wel zijn deze niet door de toenmalige chief financial officer aangeIeverd. Flint heeft al weI de betreffende audits gedaan", aldus de passage in de jaarrekening waar de curatoren naar verwijzen.

Opmerkelijk is dat de naam van de accountant daarin verkeerd wordt gespeld.

Niet adequaat verzekerd

Hoe de nieuwe accountant de vereiste controle kon doen zonder volledige of juiste gegevens, is onduidelijk. Het is dus de vraag in hoeverre de aangeleverde cijfers wel correct zijn.