ING-topman niet bang voor onderzoek ACM naar lage spaarrente

"Er zijn verschillende soorten spaarrente. Met de basisrente die banken vergoeden, zit Nederland al vrij hoog in vergelijking met andere Europese landen. Bij ING is die zo'n 1,5 procent. Daarnaast heb je de marketing-rente; dat zijn vaak tijdelijke aanbiedingen. Banken gaan verschillend om met het aantrekken van spaargeld. Dat hangt onder meer af van de balans van de bank, en de vraag naar leningen."

Onderzoek ACM

Dat kartelwaakhond ACM eerder deze maand aankondigde een onderzoek in te stellen naar de spaarrentes in Nederland, boezemt de ING-topman geen vrees in. "Helemaal niet", zegt hij tegen RTL Z.

"Het is goed dat de ACM een onderzoek doet naar de vraag of er voldoende concurrentie is. Wij denken van wel. Maar wij van WC-Eend kunnen natuurlijk niet zeggen 'wij kiezen WC-Eend'. Daarover moet een onafhankelijke instelling als de ACM maar een uitspraak doen."