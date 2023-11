Curatoren BCC starten 'diepgaand onderzoek' naar pensioengeld

Mikro-Electro, een franchisenemer van de winkelformule Electro World, neemt drie vestigingen over. Directeur-eigenaar Jan Hoogstrate van Mikro bevestigt de overname. De winkels van BCC in Roosendaal, Bergen op Zoom en Goes zullen worden omgebouwd tot Electro World. Het is de bedoeling dat minstens 30 medewerkers aan de slag kunnen blijven.

"Met het verdwijnen van BCC uit die steden zou het daar wel erg karig worden. Dan zouden klanten bijna verplicht worden om online te bestellen", aldus Hoogstrate. De ondernemer zegt blij te zijn met de deal, ook omdat hij de betreffende vestigingen in het verleden ook al eens bezat. "Daar is het voor mijn vader onder de naam Mikro-Electro in de jaren zeventig begonnen. De winkels zijn in 2015 verkocht, aan BCC."

Beperkt baanbehoud

Eerder werd bekend dat Coolblue een deel van het personeel van de bezorgdienst wil overnemen. Daarbij gaat het gaan om mogelijk enkele tientallen chauffeurs en installateurs. In totaal blijven er bij BCC, zoals het er nu uitziet, dus slechts rond de 150 banen behouden.

Toen BCC eind 2020 werd overgenomen door Mirage Retail Groep, het moederconcern van Blokker en Intertoys, werkten er nog 1345 mensen.