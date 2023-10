Webwinkel Bol wil boter bij de vis: meer misbruik bij achteraf betalen

Hoeveel rekeningen van zakelijke klanten achteraf onbetaald bleven, of er nog andere vormen van misbruik waren, wat de stijging van het misbruik was en wat de mogelijke redenen daarvoor zijn, kon de woordvoerster nog niet zeggen. Zij benadrukt dat particuliere klanten nog wel achteraf kunnen betalen voor hun bestellingen.

Beursgang

Bol is een dochter van supermarktgigant Ahold-Delhaize. In 2021 wilde het moederbedrijf de webwinkel naar de beurs brengen, maar vorig jaar herfst ging er een streep door deze plannen. Afgelopen augustus zei Ahold-topman Frans Muller dat de beursgang nog niet definitief van tafel is.