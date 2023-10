Personeelsvereniging BCC ziet spaarpot in rook opgaan

Omdat er als gevolg van de coronapandemie enkele jaren weinig personeelsfeestjes georganiseerd konden worden, was de spaarpot van de personeelsvereniging goed gevuld. Volgens voorzitter Boxma, die sinds begin dit jaar zijn functie vervulde, zat er ruim 111.000 euro in de pot.

"Toen in september het bericht kwam dat BCC uitstel van betaling had aangevraagd, wilde ik als doekje voor het bloeden alle leden van de personeelsvereniging nog een cadeaubon van 200 euro geven. Maar toen bleek het geld niet op een aparte rekening van de personeelsvereniging te staan, maar op een rekening van BCC. Dat betekende dat het geld nu in de failliete boedel valt. Het is een drama, en doet me echt pijn."

Hoop op coulance

De voorzitter van de personeelsvereniging heeft nog wel een claim bij de curatoren ingediend. "Maar je weet hoe het gaat. De belastingdienst heeft nog miljoenen tegoed, en die krijgt voorrang. Ik hoop dat de curatoren coulant zijn, en nog iets voor onze leden kunnen betekenen."