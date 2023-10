BCC betaalde pensioenpremies van personeel niet

Bestuursvoorzitter Michiel Witteveen van het moederbedrijf van BCC, Mirage Retail Group, zegt niet veel over de zaak te kunnen zeggen. "Ik moet je het antwoord schuldig blijven. Ik weet wel dat er pensioenfondsen zijn die zo’n achterstand hebben dat zij geen nota's sturen. Maar je moet hiervoor zijn bij de mensen die het bedrijf runden, bij Caspar Klinkhamer."

Pensioenuitvoerder

Directeur Klinkhamer van BCC wil aanvankelijk niets zeggen, maar bevestigt uiteindelijk de premieachterstand. "Die is in het verleden ontstaan, voor mijn aantreden. De pensioenuitvoerder had systeemissues, waardoor BCC lange tijd niet is gefactureerd en daarna onjuist is gefactureerd. Wij hebben contact opgenomen met het pensioenfonds en een afbetalingsregeling getroffen, en ons daaraan gehouden."

Woordvoerster Tine van Heerikhuize van Pensioenfonds Detailhandel bevestigt dat er een betalingsregeling liep, en zegt dat er 'al een jaar met BCC over deze kwestie werd gesproken.' Of de betalingsachterstanden ontstonden door administratieve problemen bij het pensioenfonds of betalingsproblemen bij BCC kon zij echter niet zeggen.